اساور إلكترونية لمن لا يلتزم بالحجر الصحي في كوريا الجنوبية

(المستقلة)..من المقرر أن تقوم السلطات في كوريا الجنوبية اعتبارا من الأسبوع المقبل بفرض ارتداء أساور إلكترونية للأشخاص الذين لا يتقيدون بأوامر الحجر الصحي المنزلي في أحدث استخدام لتكنولوجيا التتبع من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا.

نائب وزير الصحة كيم غانغ ليب أكد أن الأشخاص الذين سيرفضون تنفيذ قرار ارتداء الأساور الإلكترونية بعد التأكد من عدم التزامهم بأوامر الحجر الصحي سيتم إرسالهم إلى ملاجئ حيث سيُضطرون إلى دفع تكاليف الإقامة.

وقال المسؤولون إن حوالي 46300 شخص يخضعون حاليا للحجر الصحي الذاتي. وقد تضخم العدد بعد أن بدأت الحكومة في فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين الوافدين من الخارج في الفاتح من أبريل-نيسان الجاري وسط تفاقم تفشي وباء كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تحميل الأشخاص الذي يخضعون للحجر الصحي لتطبيق على هواتفهم يسمح للسلطات بتتبع تحركاتهم في حال ما إذا غادروا منازلهم، فقد تم القبض على بعضهم وهم يتجولون في الخارج بعد أن تركوا هواتفهم في البيت.

وتعمل الأساور الإلكترونية مع تطبيقات الهاتف من خلال البلوتوث حيث ترسل تنبيهات إلى السلطات بمجرد أن يحاول الأشخاص إزالتها أو مغادرة المنزل.