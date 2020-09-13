ازمة ميسان تقرر استمرار الحظر الجزئي ونسبة الدوام 50%

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الازمة في ميسان، الاحد، عن استمرار الحظر الجزئي وان تكون نسبة الدوام في الدوائر الحكومية 50% مع منع اقامة مجالس العزاء .

وقال بيان الخلية ان رئيس خلية الازمة في ميسان علي دواي تراس اجتماع الخلية الرابع والعشرين بحضور كافة اعضائها ،لمناقشة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة كورونا والموقف الوبائي في المحافظة

وتقرر الاستمرار بقرار الحظر الجزئي من الساعة العاشرة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً، و ان تكون نسبة الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ٥٠٪ ، مع منح مدير الدائرة تقدير الحاجة الفعلية من الكوادر الوظيفية لتمشية أمور الدائرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية والسرعة في إنجاز معاملات المراجعين .

واشار البيان الى السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، مؤكدا القرار السابق في الاستمرار بمنع اقامة الفعاليات الاجتماعية (حفلات الاعراس ومجالس العزاء) واستمرار الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة .

ودعا البيان الى استمرار عمل الفريق المشكل من الأمن الوطني ودائرة التفتيش في صحة ميسان ونقابة الصيادلة ومكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة أسعار الأدوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في الصيدليات .

وسمح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها واستمرار مديرية شرطة محافظة ميسان ومديرية مرور ميسان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الافراد وأصحاب المركبات المخالفين لتعليمات حظر التجوال الجزئي والاجراء الوقائية والصحية في المحافظة ومحاسبة المخالفين

ونوه البيان الى أنه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا.