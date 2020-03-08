ازمة كربلاء تقرر حبس كل من أخفى  سفره للدول  المصابة بكورونا 

 

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. شددت خلية الازمة المركزية الخاصة بفيروس كورونا  محافظة كربلاء  ، اليوم الاحد ، بإحالة أي مواطن  الى القضاء في حالة إخفائه  لمعلومات عن سفره  للدول المصابة بفيروس كورونا وعدم مراجعته الدوائر الصحية ، قد تصل الى حبس 5 سنوات ، وأكدت  الغاية من القرار حماية اهالي كربلاء وعوائل المسافرين  .

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وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الوضع الصحي في كربلاء مسيطر عليه ، ودعا في نفس الوقت الاهالي المساعدة لتخطي الازمة في الابلاغ عن رجوع المسافرين “.

وأضاف كما تم “اتخاذ قرار خلال اجتماع الخلية ، بتشكيل لجان فرعية في الوحدات الادارية للأقضية المحافظة ونواحيها بالتعاون مع الفرق الصحية و الاجهزة الامنية للسيطرة على الحالات الطارئة “.

وأشاد الخطابي ، بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الفرق الصحية  ، والقوات الامنية في نقاط التفتيش ( السيطرات )  الخارجية وداخل المحافظة “.

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