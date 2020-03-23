ازدياد عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد تفشي كورونا

(المستقلة)..انتشر فيروس كورونا الجديد، covid-19، على نطاق واسع في الصين منذ شهر كانون الثاني/يناير ويواصل الآن انتشاره عالميًا، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط .ومع تزايد عدد الأشخاص الذين اختاروا البقاء في منازلهم لتقادي العدوى، يواجه الاقتصادبعض التحديات. ولكن في الوقت نفسه، بدأت تبرز بعض الفرص الأخرى لتطويرمنتجات الترفيه عبر الإنترنت مثل TikTok و TopTop وغيرها.

بحلول الرابع من آذار/مارس في تمام الساعة 12 ظهراً، بلغ مجموع الإصابات المؤكدة بالالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي (فيروس كورونا) في الشرق الأوسط 2550 حالة. وكانت إيران هي الأكثر تضرراً،إذ بلغ عددحالات الإصابة المؤكدة 2336 حالة و 77 حالة وفاة. كم أبلغت كلّ من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عن حالات مؤكدة.

ومع تفاقم خطورة الوضع، يتوجه الناس إلى الحدّ من أسفارهم في الفترة الأخيرة، وانخفض عدد الأجانب في أماكن مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة، وتم إغلاق المدارس في بعض المناطق. وومع قضاء الأشخاص وقتًا أطول في المنزل، ارتفع عدد الزيارات إلى تطبيقات الترفيه عبر الإنترنت بشكل مفاجئ.

على سبيل المثال، يتلقى TopTop ، وهو تطبيق للألعاب الاجتماعية، الكثير من المستخدمين الذين يقضون الكثير من الوقت في استخدام التطبيق واللعب. ولدى النظر إلى الأرقام، يمكن القول أن هناك زيادة بنسبة 60 في المائة في عدد المستخدمين مقارنة بشهر يناير في البحرين، فعندما إزداد تفشي المرض، ارتفع عدد تحميل التطبيق في أي يومفي الأسبوع الأخير بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف من قبل.

TopTop هو واحد من أكثر تطبيقات الألعاب الاجتماعية شعبية في المنطقة الناطقة باللغة العربية. وهو يمثل نادي ألعاب الطاولة عبر الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص الاستمتاع بالألعاب المختلفة مثل اللودو والدومينو، كما يتيح للمستخدمين اللعب مع الأصدقاء في غرف خاصة أو مقابلة أصدقاء جدد. يتميز TopTop بأنه تطبيق حماسي مليء بالتحديات ومحفز للغاية، وهو يوفر تجربة تواصل اجتماعية فريدة من نوعها.

يقال أن تطبيق TopTop مصمم خصيصًا للعرب؛ بالتالي، فهو التطبيق الاجتماعي الذي يحتل المرتبة الثانية في عدد عمليات التحميل على Google Play في عُمان ومن بين أفضل خمسة تطبيقات يتم تحميلها في المملكة

العربية السعودية والكويت والبحرين.

المصدر: “ايتوس واير”