ازدحامات بغداد.. معاناة مستمرة لا يوقفها رفع كتل او فتح المنطقة الخضراء

(المستقلة) … في خضم السعي اليومي للإبقاء على أسباب الرزق والمعيشة التي باتت تتذبذب بين الدمعة والابتسامة كانت أحاديث ركاب المركبات لا تخرج كثيرا عن دائرة المألوف والكل يتجاذب أطراف الحديث عن اسباب الازدحامات اليومية بوجهات نظر تتناسب تماما وثقافته.. قفزت من فم احدهم آهة طويلة… وهو يقول “الازدحام لم يبقى لنا راحة او رزق”.

ورغم رفع الآف الكتل الكونكريتية عن اغلب شوارع العاصمة بغداد، وفتح المنطقة الخضراء سالكة بشوارعها امام المواطنين، إلا ان معاناة المواطن البغدادي مستمرة مع الازدحامات، فضجيج منبهات المركبات وحرارة محركاتها ترتفع صباحا وظهيرة مع انتهاء الدوام الرسمي للدوائر ليقف اصحاب المركبات مجبرين في طوابير طويلة.

تمَلمَل وأبدى انزعاجه بعد الازدحام الذي رافقه اثناء عودته الى منزله ولعدة ساعات حيث يقول المواطن اسلام محمد الذي يعمل في احدى شركات مذاخر الادوية للقطاع الخاص التي تقع في منطقة الكرادة ب‍بغداد إن “الازدحامات في الشوارع اصبحت من الظواهر المألوفة لدى المواطن البغدادي سواء كانت في الصباح او المساء”، إن “الوقت الذي يستغرقه للوصول من عمله الى منزله اكثر من ساعة في حين ان الوقت لا يتجاوز 10 دقائق في اوقات العطل التي تخلو في بعض الاحيان من الازدحامات”.