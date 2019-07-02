 ازالة صور بيلا حديد من مولات دول الخليج العربي

(المستقلة)..تستمر موجة الغضب التي ننعرض لها عارضة الأزياء المعروفة بيلا حديد عندما نشرت صورة على يومياتها في إنستغرام وهي توجه حذاءها نحو نافذة مطار وتظهر في الخلفية طائرات تابعة لشركات سعودية وإماراتية.

وعلى ما يبدو أن أصولها الفلسطينية واعتذارها المطول الذي نشرته حتى باللغة العربية لم يشفع لها لدى جمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي.

ورغم أن مشاهير هوليود متعودون على التعرض لمثل هذا النوع من الفضائح، وفي حين أن الكثيرين اعتقدوا أنها ستكون بمثابة سحابة صيف وتمضي، إلا أن الأمر يبدو أنه لن يتنه على خير حيث أخذ مجلس التعاون الخليجي حملة الغضب هذه على محمل الجد.

فوفقًا لصحيفة Gulf News، قامت علامة ديور بإزالة صور بيلا من محلاتها المختصة بالعطور والتي تتخذ من العارضة وجهاً إعلانياً حالياً في جميع أنحاء منطقة الخليج. وقال المنشور: “بغرض التهدئة، أزال كريستيان ديور للعطور صور بيلا حديد في دول مجلس التعاون الخليجي”.

بل وليتطور الأمر أكثر وتزال كل صورها من الإعلانات في مركز دبي التجاري، ففي تغريدة لحساب المركز التجاري على تويتر شكر الجمهور على اهتمامهم، قائلاً إن المركز يضمن احترام الحساسيات الثقافية للأمة والمنطقة، وأكد أنه قد تم لفت نظر المحلات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة.