ارسنال يصطدم باتلتيكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي

(المستقلة)/sport360/..أسفرت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي التي أجريت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نارية ستجمع بين آرسنال وأتلتيكو مدريد.

ويعد آرسنال وأتلتيكو مدريد الفريقين المرشحين بقوة للتتويج باللقب هذا الموسم، وبالتالي فإن وقوعهما معاً سيمهد الطريق لأحدها لحصد لقب البطولة.

وتحمل هذه المباراة طابع بطولة دوري أبطال أوروبا كون الفريقين معتادان على اللعب بها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي سيزيد المتابعة والحماس لبطولة اليوروبا ليج.

أما المباراة الثانية في نصف نهائي الدوري الأوروبي ستجمع سالزبورج النمساوي ومارسيليا الفرنسي اللذان تمكنا من قلب الطاولة على لاتسيو ولايبزيج في إياب ربع النهائي.

نتائج قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي:-

مارسيليا × سالزبورج

أتلتيكو مدريد × آرسنال