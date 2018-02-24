صحفي سوري:العدوان التركي مازال مستمرا علي عفرين السورية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح الاعلامي الكردي محمد ارسلان مدير مكتب وكالة انباء فرات الكردية في القاهرة بان العدوان الكردي مستمر علي عفرين السورية مستمر لليوم ال ٣٦ وكانت حصيلة العمليات القتالية اليوم كالتالي

في شرَّا : شهدت قرية عرب ويران و محيطها اشتباكات عنيفة تزامنت مع قصف عشوائي بالسلاح الثقيل ، حيث بدأ القصف في الساعة 8 من صباح اليوم و ما زال مستمرا .

اما في اومرا – في الساعة 12 من ظهر اليوم انتقلت الاشتباكات إلى قرية أومرا و محيطها ، و ترافقت مع قصف عشوائي بالسلاح الثقيل ، و قتل العديد من جنود الغزو التركي ، و الفصائل الإرهابية ، و ما زالت الاشتباكات مستمرة

وفي جنديرس : شهدت قرية كفرصفرة قصفا عشوائيا بالطيران الحربي في الساعة 10 من ليلة أمس ، حيث استهدفت منازل المدنيين ، كما انتقل القصف إلى مركز بلدة جنديرس فيما بعد ،

وفي الساعة 8 من صباح اليوم ، كانت قرية حجلرا ( Heclera ) هدفا للقصف العشوائي بالسلاح الثقيل ، و تزامنت مع اندلاع اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير

وفي راجو : عاود طيران الغزو التركي القصف الجوي في الساعة 1 من بعد ظهر اليوم ، حيث استهدف القصف عشوائيا كامل قرى خطوط التماس بالإضافة إلى استهداف مركز البلدة ، و ما زال القصف المتقطع بالسلاح الثقيل مستمرا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وفي ماباتا (المعبطلي): تشهدا قرية دمليا اشتباكات عنيفة اندلعت في الساعة 8 من صباح اليوم و ما زالت مستمرة ويترافق ذلك مع القصف العشوائي بالسلاح الثقيل.