اردوغان : تركيا ستكون مع رئيس الوزراء من أجل وحدة وازدهار العراق

المستقلة ..اكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن بلاده ستكون مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل وحدة وازدهار العراق.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي تلقته “المستقلة”، ان الأخير “تلقى رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، قدّم خلالها التهنئة بنيل حكومة السيد الكاظمي ثقة مجلس النواب”، مبينا أنها “جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها”، متمنيا أن “تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة “.

وأعرب اردوغان عن “ثقته التامة بنجاح الحكومة في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب “.

واكد اردوغان أن “تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره وأن لدى تركيا الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين، مجددا التمنيات للعراق حكومة وشعبا بالمزيد من الازدهار”.