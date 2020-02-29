ارتفاع وفيات كورونا في ايران إلى 43 والمصابين 593

(المستقلة)..أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، ان فيروس كورونا المستجد قتل 43 شخصاً وسط 593 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وقال كيانوش جاهانبور: “للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية”، وحث الناس على الابتعاد عن التجمعات الجماهيرية والحد من سفرهم.

وطلب جاهانبور من الأشخاص على عدم حضور جنازات الموتى، لأن التجمعات قد تساعد في نشر الفيروس. وتابع أن “هناك أربع محافظات فقط من أصل 31 في إيران لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا”.

وسجلت إيران أعلى عدد من القتلى في العالم خارج الصين، مركز التفشي. والأرقام الجديدة من إيران ترفع من مجموع الحالات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 720.

المصدر: IMLebanon