ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 803

المستقلة / سجلت الصين 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي مركز تفشي المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الإقليم و803 وفاة ضمن الأراضي الصينية.

وتم اكتشاف 2147 حالة أخرى في هوبي ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 27100 حالة.

من جهة أخرى، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تلقت ردا من الصين بشأن إيفاد بعثة دولية بقيادة المنظمة إلى البلد الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن رئيس البعثة سوف يغادر الاثنين أو الثلاثاء على أن يتبعه باقي الخبراء.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان خبراء المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف يشاركون في الفريق، قال “نتمنى هذا”.

ولم يكشف تيدروس عن اسم قائد الفريق ولا بقية الأعضاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن المنظمة “سوف تعلن كل شيء بمجرد أن نكون مستعدين”.