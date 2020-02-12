ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 1110

المستقلة / أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1110 أشخاص.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية نقلا عن السلطات: ” ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1110 حالة”.

وكانت السلطات قد قالت في بيان سابق: ” تم تسجيل 1638 حالة جديدة في الإقليم، منهم 1104 في ووهان مركز انتشار الفيروس، وكشفت مفوضية الصحة في البيان شفاء 2639 حالة ومغادرتهم المستشفيات.