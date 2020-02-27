ارتفاع وفيات كورونا في إيران الى 22

وعلى ذات الصعيد، ارتفعت أعداد المصابين إلى 141، بحسب ما نشرته وكالة “إرنا”.

أكد رئيس مركز الأمراض المعدية، مساعد وزير الصحة الإيراني، محمد مهدي جويا، أن البلاد تتبع بروتوكولا علاجيا لمعالجة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى اللحظة لم تتمكن طهران من وقف تفشي الفيروس.

وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة .

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا.

وسجل إقليم هوبي الواقع في وسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 409 حالة إصابة جديدة في 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.