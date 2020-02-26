ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في إيران إلى 19 شخصا

ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في إيران إلى 19 شخصا
(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الإربعاء، إرتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» الى 19 شخصا من أصل 139 مصابا.
وقال رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في تصريح للصحفيين، إنه تم «خلال فحص الحالات المشتبه بها خلال الساعات ال24 الماضية تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم»، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

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وأوضح أن الإصابات الجديدة 15 حالة في محافظة قم و9 في كيلان و4 في طهران و3 إصابات في خوزستان وباقي الإصابات شملت العديد من المدن والمحافظات الإيرانية وهي سيستان وبلوشستان والمحافظة المركزية وكرمنشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وكهيهكوية وهرمزكان وفارس.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة  وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.

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