ارتفاع نسبة الشفاء في كربلاء الى 68 %

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء, عن ارتفاع نسبة الشفاء من فايروس كورونا في المحافظة الى 68‎ %‎.

وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نسبة الشفاء في المحافظة ارتفعت الى 68 ‎%‎ بالنسبة لعدد المصابين بعد أن أصبح عدد المتعافين 59 شخصا من اصل 81 اصابة بعموم المحافظة”. وأضاف المصدر إن “كربلاء لم تسجل منذ ، ستة أيام ولغاية الآن ، أي إصابة “.

وأشار الى إن “جميع الاصابات التي سجلت مؤخرا هي ملامسة لحالات مشخصة مسبقا ، وهذه بادرة خير في السيطرة على الفايروس “.