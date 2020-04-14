ارتفاع نسبة الشفاء في كربلاء الى 68 %

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة  كربلاء ، مساء الثلاثاء,  عن ارتفاع نسبة الشفاء من فايروس كورونا في المحافظة الى 68‎ %‎.

وقال مصدر طبي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نسبة الشفاء في المحافظة ارتفعت الى 68 ‎%‎ بالنسبة لعدد المصابين بعد أن أصبح عدد المتعافين 59  شخصا من اصل 81  اصابة بعموم المحافظة”. وأضاف المصدر  إن “كربلاء لم تسجل منذ  ، ستة أيام ولغاية الآن ،  أي إصابة  “.

وأشار الى إن “جميع الاصابات التي سجلت مؤخرا هي ملامسة لحالات مشخصة مسبقا ، وهذه بادرة خير في السيطرة على الفايروس “.

التعليقات مغلقة.

الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +