ارتفاع قيمة الاسهم في سوق الاوراق المالية وانخفاض في حجم تداولها

(المستقلة).. سجل سوق العراق للاوراق المالية ارتفاع في قيمة الاسهم وانخفاض في حجم تداولها من خلال تداول47 شركة.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان، إن سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في التاسع عشر من نيسان الحالي ، خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وثلاث جلسات في السوق الثاني وتداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (44) شركة في السوق النظامي و(3) شركات في السوق الثاني ولم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (33) شركة فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول (22) شركة

ويذكر ان عدد الشركات المدرجة في السوق تبلغ (102) شركة مساهمة ، منها (73) شركة مدرجة في السوق النظامي و(29) شركة مدرجة في السوق الثاني.

وأكد عبد السلام ان قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغت (16.913) مليار دينار مقابل (14.594) مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعة بنسبة (15.9%) فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة لاسبوع الماضي (19.201) مليار سهم مقابل (20.889) مليار سهم للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة (8.1%).

وعن عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بين عبد السلام الى انها بلغت (2022) صفقة مقابل (1236) صفقة للاسبوع الذي قبله ليقفل مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع بـ (610.76) نقطة منخفضا بنسبة (1.3%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (618.84) نقطة.

وبالنسبة الى مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية، أوضح عبد السلام الى ان عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ (228) مليون سهم مرتفعة بنسبة 60%، وكانت قيمتها قد بلغت (316) مليون دينار من خلال تنفيذ 166صفقة على اسهم (15) شركة منخفضة بنسبة 1%، اما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغ (237) مليون سهم مرتفعا 243 % والقيمة كانت (153) مليون دينار من خلال تنفيذ (88) صفقة على اسهم (6) شركات منخفضا (%44)