ارتفاع في درجات الحرارة في بغداد والمحافظات أكثر من درجة نصف الغليان

المستقلة ..تشير التنبؤات الجوية إلى ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب مدن البلاد، حيث تصل في العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، إلى أكثر من درجة نصف الغليان.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه المستقلة، إنه “يزداد تأثير المرتفع الجوي العلوي والمنخفض الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة خلال اليوم، صحوا وشديد الحرارة في أغلب أنحاء البلاد كما تظهر السحب في أماكن متفرقة، مع فرص لتكونات سحب ركامية رعدية أقصى مناطق الغربية والشمالية”.

وأضاف، “ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بيوم أمس حيث ستسجل دهوك 46، الموصل 48، اربيل 48، السليمانية 45، كركوك 48، صلاح الدين 50، الانبار 50، ديالى 51، بغداد 52، كربلاء 50، واسط 52، النجف 51، بابل 52، الديوانية 52، السماوة 51، ذي قار 52، ميسان 51، البصرة 52

ولفت السلامي، “ننصح بترك العمل يوم غد وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نظراً للأجواء اللاهبة”.

وأشار إلى أن “الرياح خلال اليوم ستتحول الى شمالية غربية في اغلب المناطق ماعدا البصرة والبادية الجنوبية حيث تستمر في الاتجاه الجنوبي الشرقي خلال ساعات النهار الاولى ثم تتحول الى شمالية غربية وتكون خفيفة السرعة في الغالب، والرطوبة تستمر مرتفعة خلال الفجر وساعات الصباح الأولى خصوصا جنوب البلاد وفي مدن الفرات الاوسط”.

وتابع”بحسب التوقعات فمن المتوقع أن تتراجع شدة الاجواء الحارة اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل، وتنحسر الموجة الحارة في حين تنخفض درجات الحرارة قليلا وبحدود 4 درجات مئوية، مع استمرار الاجواء الحارة بطبيعة الحال”.