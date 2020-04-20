ارتفاع عدد ضحايا استهداف حفل زفاف في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. كشف مدير اعلام صحة ميسان محمد الكناني، الاثنين ، عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف حفل زفاف بالمحافظة الى 23 جريحا.

وقال الكناني( للمستقلة)، ان حادثة الانفجار التي حصلت في قضاء علي الغربي شمال المحافظة ادى الى جرج٢٣ جريح ، مبينا ان الانفجار كان نتيجة رمانة يدوية تم القاؤها على حفل الزفاف.

وشار الكناني الى قل جميع المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، منوها الى ان “بعض حالات المصابين خطرة”.

وفي سياق متصل أفاد مصدر امني بالقاء القبض على الشخص الذي رمى القنبلة اليدوية وتم توقيفه وفق المادة ٤ إرهاب، دون ذكر تفاصيل أخرى ..فيما لم تصدر قيادة الشرطة توضيحا عن الحادث.