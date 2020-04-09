ارتفاع عدد شفاء الاصابات من كورونا في كربلاء الى ( 43 ) حالة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الخميس، عن إرتفاع عدد حالات الشفاء من مرض فايروس كورونا الى ( 43 ) حالة ومغادرتهم المستشفى “.

وقال مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مدينة الحسين الطبية سجلت شفاء ( 11 ) حالة جديدة من مرض فايروس كورونا ليرتفع العدد الى  ( 43 ) حالة ومغادرتهم  ردهة الحميات “.

وأضاف إن “الحالات المتبقية هي ( 26 ) حالة وقيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الحسين ( عليه السلام ) الطبية “.

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