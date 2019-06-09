ارتفاع عدد المطالبين باستجواب محافظ ذي قار في مجلس المحافظة

(المستقلة).. اعلن رئيس كتلة دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار عن ارتفاع عدد الاعضاء المطالبين باستجواب المحافظ يحيى الناصري تمهيدا لاقالته.

وقال حسن الوائلي ان كتلة الاحرارفي مجلس المحافظة انضمت الى دولة القانون المطالبة بالاستجواب رسمياً والمقرر ان يكون في جلسة المجلس يوم غد الاثنين.

وذكر مصدر مطلع ان الكتل المنضوية والموقعين لأقالة واستجواب يحيى الناصري هم : دولة القانون ( ٦ ) اعضاء، كتلة الاحرار ( ٦ ) اعضاء ، المجلس الاعلى عضوين، جزء من كتلة الحكمة (٣) اعضاء، جزء من كتلة الفضيلة (عضوين)، اضافة الى الحزب الشيوعي ( عضو واحد)

واشار الى ان الذين لم يوقعوا بعد على طلب الاستجواب هم : رئيس كتلة الفضيلة ومعه عضوين، ورئيس كتلة الحكمة ومعه (٣) اعضاء، وعضو عن الدعوة تنظيم العراق ، وعضوين من المستقلين، اضافة الى كتلة التضامن التابعة للمحافظ يحيى الناصري نفسه وتضم عضوين .

ونوه الى ان رئيس المجلس لم يوقع على طلب الاستجواب ميررا ذلك بأن موقعه كرئيس يجعله حكم في القضية.

يذكر ان المحافظ يحيى الناصري يواجه حملة لغرض اقالته من المنصب الذي يشغله منذ سنوات.