ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الامارات

المستقلة / أعلنت الامارات ، تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وكالة وام الإخبارية الرسمية قالت السبت : أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم (السبت) عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة.