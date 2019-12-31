ارتفاع عدد المشيعين المصابين من الحشد الشعبي إلى 32 جريحاً

ارتفاع عدد المشيعين المصابين من الحشد الشعبي إلى 32 جريحاً

(المستقلة)… أعلن الحشد الشعبي ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق حماية السفارة الأميركية “الرصاص والقنابل المسيلة للدموع”، على المشيعين لشهداء الحشد الشعبي إلى 32 مصاباً.

وقال إعلام الحشد في بيان له تلقته (المستقلة) أن “بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس”، مضيفا إن “عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصاباً من مقاتلي الحشد الشعبي والمدنيين الذين شاركوا بتشييع شهداء الحشد الشعبي”.

واقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجاً على القصف الأميركي.

وطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء من الجميع “المغادرة فوراً” من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو “تحرش” بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه “بصرامة” القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ”أشد” العقوبات. (النهاية)