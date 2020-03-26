ارتفاع عدد الاصابات في لبنان الى 368 حالة

(المستقلة)..اعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان عن وجود 368 إصابة في لبنان بعد تسجيل 35 إصابة جديدة، لافتةً إلى وجود 6 حالات وفاة، 20 حالة تعافت، 35 حالة جيدة، و4 حالات حرجة.

ونشر التقرير اليومي عن الاصابات بفايروس كورونا خريطة توزّع الإصابات بحسب الأقضية، وشكّلت النسبة الأكبر في المتن حيث هناك 65 إصابة، فينا هناك 61 إصابة لا معلومات لدى وزارة الصحة عن أماكن توزعها.

كما بيّن التقرير توزع الحالات بحسب العمر والجنس، إضافةً إلى جهوزية المستشفيات.