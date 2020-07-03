ارتفاع عدد الإصابات في ميسان مجددا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل ١١٠ أصابه،اليوم الجمعة،فيما حافظت على عدد حالات الشفاء بتسجيل ١٠٩ حالة ،فيما سجلت ٩ حالات وفاة .

وأشار بيان عن الدائرة الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق المركز في ( حي النداء، حي المعلمين الجديد ، الماجدية ، السراي ،حي الرسالة ، الجمعيات ، قطاع 30، حي القاهرة ، العمارات الجديدة ،الكفاءات، حي الربيع، حي المعلمين القديم)، فضلا عن اقضية (قلعة صالح ،الكحلاء، الميمونة، علي الغربي)

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 357 نموذجا ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.