ارتفاع عدد الإصابات في ميسان إلى 9

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. كشفت دائرة صحة ميسان، مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات في ميسان الى تسع إصابات.

وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت ٣ اصابات جديدة بعد أن اعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 6 اصابات ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

ودعا أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ، حفاظا على سلامة الجميع، ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن ..