ارتفاع عدد الإصابات في كربلاء الى 244

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا الى 244 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا “.

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت 11 إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة ، ليترفع العدد التراكمي الى 244 مريضا “.

وأوضح إن “من بين المصابين ، تم شفاء 121 مريضا غادر ردهة الحميات في مدينة الحسين الطبية ، إضافة الى تسجيل 9 حالات وفاة “.

ودعا المكتب الاعلامي ، المواطنين الى ضرورة التقييد بتوصيات خليتي الازمة المركزية والمحلية ، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية لضمان سلامة المواطنين وعدم تفشيه في المحافظة “.