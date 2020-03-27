ارتفاع عدد الإصابات بكردستان بفيروس كورونا الى 113 و39 حالة شفاء

( المستقلة)…اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الجمعة، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الصحة في بيان، إن الاصابات توزعت بين، 4 في اربيل، لفتاة- 28 عاما- وثلاثة شبان بأعمار (١٥)، (١٨)، (٢٦).

واضافت، ان السليمانية سجلت إصابة واحدة لأمراة تبلغ من العمر (٥٦) عامًا.

وسجلت ايضا 5 اصابات في دهوك جميعهم من عائلة واحدة، الرجل بعمر (٤٥) عاماً عائد من بريطانيا، امرأة بعمر (٣٩) عاماً، الاطفال باعمار، (١٤)، (١٣) (٥) اعوام.

وبذلك ترتفع مجمل الاصابات في اقليم كوردستان الى (١١٣) حالة، بينهما حالتا وفاة، و39 حالة شفاء.( النهاية)