ارتفاع سعر صرف الليرة التركية اليوم الاثنين

المستقلة … أفتتحت الليرة التركية الاسبوع الثالث من الشهر الحالي بصعود طفيف بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي، وهو ما يعتبر ارتفاعاً طفيفاً وبسيطاً مقارنة باغلاق الاسبوع الماضي.

حيث شهدت الاسبوع الماضي تذبذباً كثيراً في سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي، اذ بقيت بين الصعود والهبوط واغلقت نهاية الاسبوع بهبوط امام الدولار الامريكي.

اقرأ ايضاً: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اليوم ومع بداية الاسبوع بدأت الليرة التركية تظهر عليها بوادر التعافي امام الدولار الامريكي حيث سجلت سعر صرف 792 ليرة مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يعتبر ارتفاعاً بـ 3 ليرة تركية عن نهاية الاسبوع الماضي.

ويتوقع ان تبدأ الليرة بالتعافي والصعود امام سعر الصرف بالدولار الامريكي بعد ان شهدت انخفاضاً حاداً بقيمتها في الفترة الاخيرة.