ارتفاع سعر سلة الأوبك لتسجل 45.49 دولار للبرميل الواحد

اعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي لتسجل 45.49 دولار للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان إن “سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجل 45.49 دولار للبرميل الواحد” ، مضيفة أن “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 44.94 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.

ويعزو بعض المحللين الارتفاع إلى التزام منظمة أوبك بالاتفاق النفطي الذي بلغت نسبته بتخفيضات إنتاج أوبك+ حوالي 97% في تموز، وقلص منتجو النفط الإنتاج تقليصا غير مسبوق لخفض المخزونات العالمية، في ظل انهيار الطلب جراء الجائحة.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).(النهاية)