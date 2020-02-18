ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً

المستقلة/ ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

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