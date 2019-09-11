ارتفاع حصيلة الهجوم على مواكب العزاء الحسيني في نيجيريا الى 12 قتيلاً

(المستقلة) … ارتفعت حصيلة ضحايا مراسم عاشوراء في نيجيريا، اليوم الأربعاء، إلى 12 قتيلاً قضوا بنيران الجيش والشرطة خلال مواكب عزاء طافت في شوارع مدينة كادونا النيجيرية.

وذكرت قناة “برس تي في” الايرانية، أن القوات الحكومية في نيجيريا شنت هجوما أمس الثلاثاء، على المشاركين في مراسم العزاء الحسيني بمناسبة يوم عاشوراء، بمدينة كادونا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء وإصابة العشرات كحصيلة أولية.

وأضافت أن الحصيلة ارتفعت إلى 12 قتيلاً.

وأشارت إلى أن القوات الحكومية استخدمت في هجومها على مراسم العزاء الشعبي، الغاز المسيل للدموع، مضيفة أن شهود عيان في العاصمة النيجيرية ابوجا، أكدوا ان القوات الحكومية ومن اجل منع مراسم العزاء في العاصمة، قامت بإغلاق مختلف الطرق، ومنعت من إقامة مواكب العزاء.