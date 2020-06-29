ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في المحافظة

وقال بيان عن الدائرة تم تسجيل 124 إصابة ،اليوم، مقابل تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد حالات الشفاء لتصل الى 114 حالاة فيما توفي 4 مصابين بالفايروس.

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت على مناطق المركز في إحياء ( عواشة ، قطاع 30، المدثرة ، العمارات ، حي الكرامة ، حي الحسين القديم ، ،حي الثورة، الخضراء ، حي القادسية ، قطاع 28 ، حي النداء ، حي الشرطة ،الدبيسات ابورمانة ،الماجدية ، حي القاهرة ، الدبيسات ، حي الغدير ، الاسكان ، الجديدة ، حي المعلمين الجديد ) فضلا عن الاقضية والنواحي في قلعة صالح ، العدل، المجر ، كميت

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 324 ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع..