ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء والصحة تستلم شحنة من ( Fabivir)  

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إرتفاع في حالات الشفاء لمرضى فيروس كورونا الى 341 حالة ، وهي أعلى نسبة لحد الان ، اضافة الى استلام شحنة عقار ( Fabivir) لمكافحة الفيروس .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت إرتفاع في حالات الشفاء لمرضى فيروس كورونا الى 341 حالة ، من حالات الاصابة التي بلغت 257 مع تسجيل 4 وفيات “.

وأضاف كما “تم استلام شحنة جديدة من عقار ( Fabivir) من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية / كيماديا في وزارة الصحة والبيئة ، وبكميات جيدة جدا ، والمستخدم في أحدث البروتوكولات العالمية في علاج الفيروس الوبائي من قبل قسم الصيدلة “.

وبين إن “القسم قام بتوزيع العلاج على المؤسسات الصحية التي تضم ردهات الحميات للمساعدة في علاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بالفيروس “.