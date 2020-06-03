ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء الى  ( 151 )

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى ( 151 ) حالة بعد تسجيل ( 13 ) حالة جديدة ومغادرتهم ردهة الحميات ، وبموازاة تسجيل ( 11 ) إصابة جديدة مؤكدة مختبريا .

وقال اعلام الصحة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية شهدت مغادرة ( 13 ) مصابا بعد شفائهم من فيروس كورونا “. وأوضح إن “حالات الشفاء للمصابين في كربلاء ارتفع الى ( 151 ) حالة “.

وأضاف إن “كربلاء سجلت ( 11 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا وحسب البيان الوزاري المشار لهذا اليوم “.