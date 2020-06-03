ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كربلاء الى  ( 151 )

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى ( 151 ) حالة بعد تسجيل  ( 13 ) حالة جديدة ومغادرتهم ردهة الحميات ، وبموازاة  تسجيل ( 11 ) إصابة جديدة مؤكدة مختبريا .

وقال اعلام الصحة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “ردهة الحميات  في مدينة الامام الحسين الطبية شهدت مغادرة  ( 13 ) مصابا بعد شفائهم من فيروس كورونا “. وأوضح إن “حالات الشفاء للمصابين  في كربلاء ارتفع الى ( 151 ) حالة  “.

وأضاف إن “كربلاء سجلت ( 11 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا وحسب البيان الوزاري المشار لهذا اليوم “.

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