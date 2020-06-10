  ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا  في كربلاء الى 271

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر طبي في صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في المحافظة الى 271  بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ،  بموازاة تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا  .

وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء  سجلت 33 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الى 271 حالة “.

وقال إن “المشافين من فيروس كورونا  ، سيغادرون ردهة الحميات في مدينة الإمام الحسين الطبية  بعد إكمال الإجراءات الصحية بحقهم “.

وأضاف كما ” شهدت كربلاء تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، ليرتفع عدد المصابين المتبقين الى 287  ، ولا زالوا يتلقون العلاج  “.

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