ارتفاع حالات التعافي من فايروس كورونا عالميا

المستقلة / متابعة/- اظهرت اخر الاحصائيات عن وجود ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من فايروس كورونا عالميا ، رغم ارتفاع عدد الاصابات واعداد الوفيات.

وتماثل 12,231,347 للشفاء من المرض لحد الساعة 7:15 مساء بتوقيت بغداد اليوم الخميس السادس من شهر اب 2020.

وتجاوز عدد المصابين 19 مليونا وعدد حالات الوفاة 712,839 حالة.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا متسارعا بعدد الاصابات عزته منظمة الصحة العالمية لبدء موجة جديدة من الفيروس بسبب تسرع بعض الدول بفتح الحظر الوقائي.

وحذرت المنظمة من موجة اخرى ستصيب العالم بداية الخريف المقبل.

وتمكنت بريطانيا وروسيا والصين والمانيا والولايات المتحدة ، من الوصول للقاح يوقف هذا التفشي الذي بات يهدد الجميع بموجاته المتلاحقة.

وبدأت هذه الدول تجارب بشرية قبل ترويجه عالميا.

وتتصدر الولايات المتحدة عدد حالات الاصابة ، تليها البرازيل والهند وروسيا ثم ايران وتركيا كاكبر بؤرتين في الشرق الاوسط.