ارتفاع انتاج بيض المائدة في ذي قار الى 236 الف بيضة يوميا

(المستقلة)/ حيدر حسين المشرف/.. قال مدير زراعة ذي قار فرج ناهي ان ” انتاج بيض المائدة ارتفع الى 236 الف بيضة يوميا بعد ان كان 90 الف بيضة في اليوم “.

وذكر ناهي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) ان ” انتاج بيض المائدة في المحافظة تصاعد اثر تطبيق قانون حماية المنتج الوطني ، وافتتاح حقول دواجن جديدة وتجهيزها بالاعلاف “.