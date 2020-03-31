ارتفاع الاصابات في كربلاء الى ( 55 ) اصابة مؤكدة

(المستقلة )/علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، الى ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى ( 55 ) بعد تسجيل ( 14 ) اصابة جديدة ومؤكدة مختبريا من بينهم مصابين قادمين من سوريا “.

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الجهات الصحية المختصة في الدائرة ، أرسلت ( 97 ) نموذجاً من العينات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الحالي ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها ، إصابة ( 14 ) مواطناَ بالفيروس الوبائي ، بينهم مصابين عائدين من سوريا “.

واضاف إن ” الدائرة اتخذت كافة الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ” ،

ودعا ” جميع المواطنين للإلتزام بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال لتفادي الإصابة بالفيروس الوبائي ” ، مشيراَ الى إنه ” بعد تسجيل الإصابات الجديدة ، فإن ” عدد المصابين في المحافظة ، ارتفع الى ( 55 ) حالة “.