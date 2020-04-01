ارتفاع الاصابات بكورونا في كربلاء الى ( 61 ) 

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. اعلن المتحدث الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في دائرة صحة كربلاء، مساء الاربعاء، عن ارتفاع عدد الاصابات في المحافظة الى 61 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا .

وقال محمد ابراهيم الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مختبرات الصحة في كربلاء أرسلت 40 نموذجا من عينات الى فحص الدم في بغداد أمس الثلاثاء ، وجاءت النتيجة تسجيل اربع اصابات جديدة مؤكدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الى 61 اصابة “.

وأكد ان “صحة كربلاء سجلت شفاء 6 حالات جديدة ، والباقين يتلقون العلاج وهم في تحسن مستمر “.