ارتفاع الاصابات بكورونا في ايران وروحاني يعلن فرض قيود بالمناطق الحمراء

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 232863، فيما زاد عدد الوفيات بواقع 148 خلال اليوم الماضي لتبلغ الحصيلة 11106.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 194098، بينما لا يزال 3097 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

ولفت المتحدث إلى أن معدلات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعا في غالبية المحافظات.

وفي السياق ذاته ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، أن المواطنين لا يراعون التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام، وأن التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء أدت إلى زيادة تفشي الوباء وزيادة المناطق الحمراء، مما يعرض الكوادر الطبية لضغط عمل وانهيار جسمي ونفسي.

وأعلن روحاني إعادة فرض بعض القيود في المناطق الحمراء، مؤكدا أنها ستكون ذكية ووفق معطيات دقيقة، وقال: “سنفرض قيودا ذكية في المناطق الحمراء تستهدف الأماكن المؤثرة في تفشي الفيروس ولن نلجأ إلى إغلاق شامل وواسع النطاق”.(النهاية)