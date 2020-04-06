ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا في كربلاء الى (70 )

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى 70 حالة بعد تسجيل اربع اصابات جديدة مؤكدة مختبريا .

وقال مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لــــ( المستقلة ) إن ” كربلاء سجلت ( 4 ) اصابات جديدة بفايروس كورونا مؤكدة مختبريا ليرتفع العدد الى ( 70 ) اصابة “.

وأضاف إن “من بين الاصابات (22 ) حالة تماثلت للشفاء ، والحالات ( 42 ) فهي قيد العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ” ، ويتلقون الرعاية الصحية المكثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية ” .