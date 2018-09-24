ارتفاع اسعار النفط و تسجيل خام البرنت اكثر من 80 دولارا

(المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، فيما سجل خام برنت أكثر من 80 دولاراً للبرميل الواحد مع تقييد العقوبات الأميركية لصادرات الخام الإيرانية ما يتسبب في شح في الإمدادات العالمية، فيما استبعدت أوبك وروسيا يوم امس الأحد أية زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تحميل كانون الأول أعلى مستوى لتسجل 80.12 دولاراً مرتفعة 1.87 دولار أو 2.39%، وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو ما يعادل 2.08% لتسجل 72.25 دولاراً للبرميل

واستبعدت السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة أمس الأحد أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام في رفض عملي لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، مبينا ان “الطلب على النفط سينخفض في الربع الأخير من العام الحالي وفي الربع الأول من العام القادم وحتى الآن، قررنا الالتزام باتفاقاتنا في حزيران”.