ارتفاع اسعار النفط مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي

(المستقلة)… ارتفعت اسعار النفط مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض ، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الامريكي حد من المكاسب‮.‬

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلة 41.69 دولار‮.‬

وكان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة، متأثرا ببواعث القلق ازاء الطلب ، لكن برنت ختم الاسبوع مرتفعا 2.5 بالمئة ، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة‮.‬

وعلى صعيد المعروض ، قال العراق يوم الجمعة انه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في آب وأيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة ، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك‮+.‬ (النهاية)