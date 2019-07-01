ارتفاع اسعار النفط بعد الاتفاق على تمديد خفض الانتاج

(المستقلة) … ارتفعت اسعار النفط، الاثنين، بعد ان اتفقت منظمة اوبك وحلفاءها من خارجها على تمديد خفض الانتاج لتسعة اشهر قادمة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها لما بين ستة وتسعة أشهر.

ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس آذار 2020. كما أن موافقة روسيا تعني أن اجتماع أوبك+ قد يكون سلسا إذ اقرت إيران أيضا هذا الإجراء.

وفي الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد ارتفعت اسعار الخام القياسي برنت الى 66.47 بارتفاع بلغ 1.73 او ما يعادل 2.67%.

وارتفعت اسعار الخام الامريكي 1.51 دولار او ما يعادل 2.62% الى 60 دولار.

وفي الوقت الذي تضغط منظمة اوبك بتخفيض الانتاج لرفع اسعار النفط بما يخدم المنتجين تتعرض أسعار النفط من جهة ثانية لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.