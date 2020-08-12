ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع مخزونات الخام الأمريكية

المستقلة / متابعة /- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير من انقطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين .

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولارا للبرميل ، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 42.10 دولارا للبرميل، بعدما نزل 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.