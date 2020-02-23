ارتفاع اسعار الكمامات إلى 5 أضعاف في لبنان

المستقلة / مع وصول الكورونا الى لبنان تكتمل حلقات الأزمات الاقتصادية المالية والمعيشية، التي يقبع تحتها اللبنانيون منذ أشهر.

ورغم الإعلان رسمياً عن إصابة واحدة حتى الآن وتعود لسيدة أتت من مدينة قم في إيران، إلا ان مصادر طبية أشارت الى اشتباه بأكثر من حالة، وهو ما أثار جوا من البلبلة والهلع لاسيما بعد ما تبين ان هناك تقصيرا فاضحا في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع انتقال الفيروس الى لبنان.

وفور الإعلان عن تسجيل اول حالة كورونا، تهافت اللبنانيون على الصيدليات لشراء الكمامات التي باتت نادرة كما الدولار في السوق اللبناني.

وسرت أخبار عن انقطاعها ولجوء البعض الى التلاعب بأسعارها لتصل 5 أضعاف السعر الاصلي.

لكن نقيب الصيادلة غسان الأمين أكد أنّ الكمامات ليست مقطوعة، ولكنّ إقبالاً شديداً سجّل عليها حتى قبل وصول الكورونا الى لبنان، موضحاً ان أدوية علاج عوارض الكورونا متوافرة وبكثرة في مختلف الصيدليات ولا داعي للهلع أبداً.

و أشار نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الى ان المستشفيات بدأت منذ مدة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على التدريب للوقاية من فيروس كورونا، غير ان المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية التي نحن بحاجة لها للوقاية كالكمامات والكفوف وغيرها.

واوضح هارون أن هناك صعوبة للوقاية من كورونا بسبب نقص المستلزمات الطبية، لافتا الى ان لبنان غير جاهز لمواجهة المرض اذا تطورت الأمور.