ارتفاع اسعار السكائر في كربلاء وتوزيع ثلاثة الاف كمامة و250 بدلة للوقاية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاثنين ، إن “إسعار المواد الغذائية في المحافظة مستقرة ، باستثناء أنواع السكائر المستوردة التي تم رفع أسعارها من المنشأ “.

وأضاف الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “استقرار أسعار المواد الغذائية في كربلاء يعود لفضل الخيرين من التجار في المحافظة “.

وأشار في الوقت نفسه الى أفتتاح مشروع لخياطة الكمامات الطبية والبدلات الوقائية لمرض فايروس كورونا من قبل مركز التدريب والتطوير المهني التطوعي بالتنسيق مع مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية “.

وقال الميالي إن ” المركز وزع ثلاثة الاف كمامة و 250 بدلة وقائية على الدوائر الصحية والامنية والمراكز التطوعية المساندة للجهات الصحية “.

وأضاف إن ” ما يقارب (40 ) عامل وعاملة يعملون ضمن المشروع بصفة تطوعية ، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود “.

يذكر إن “كربلاء شهدت اليوم الاثنين ، ارتفاع حالات الشفاء لمصابين فايروس كورونا الى ( 57 ) حالة “.