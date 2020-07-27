ارتفاع اسعار “الذهب” عالميًا لمستوياته القياسية

المستقلة / متابعة /- استمرت أسعار الذهب بالارتفاع عالميًا صباح يوم الاثنين في آسيا وأوروبا، وسجلت أرقام قياسية على خلفية مخاوف هبطت بالدولار الأمريكي، وجعلت الأسواق تبحث عن الملاذ الآمن وسط بيئة ضبابية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.66%، وصولًا لسعر 1,928.85. وتجاوزت مستوى المقاومة عند 1,923.70 دولار للأوقية، والذي سجلته في 2011.

ويوم الخميس، ارتفعت الأسواق مؤقتًا فوق أعلى مستوى في 9 سنوات، لتصل إلى 1,927.10 دولار للأوقية.

فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية (تعكس سعر السبائك) وصولًا لـ1,933.60 دولار للأوقية، بنسبة ارتفاع بلغت 1.69%.

وهرعت الأسواق صوب الملاذ الآمن بدعم من الدولار الهابط لأدنى المستويات في أكثر من عام، مع آمال إبقاء الفيدرالي على معدلات الفائدة وبرامج التحفيز عند نفس مكانها لتخليص الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس قسم الأبحاث من بيبرستون جروب، لبلومبرج: “لو أعتقدنا أن العوائد الحقيقية هي سلاح الفيدرالي في محاربة تداعيات كورونا، فأرى أنها مسألة وقت قبل أن يستمر الذهب بالارتفاع ومواصلة الارتفاع.”