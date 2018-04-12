ارتفاع احتياطي الذهب العالمي والعراق يحافظ على المرتبة 37 عالمياً

(المستقلة)… أعلن المجلس العالمي للذهب اليوم الخميس عن ارتفاع احتياطي العالم من الذهب في شهر نيسان الحالي، فيما اشار الى ان العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا والخامسة عربيا من الاحتياطيات العالمية.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه إن “احتياطيات دول العالم من الذهب ارتفعت لشهر نيسان بمقدار 54 طنا عن شهر آذار الماضي لتبلغ 33 الف و827 طنا”، مبينة ان “الولايات المتحدة مازالت تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.373 طنا”.

وأضاف المجلس ان “العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من حيث هذه الاحتياطيات من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب ،فيما حافظ العراق ايضا على المرتبة الخامسة عربيا حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا “.

وأشار المجلس الى ان “احتياطيات العراق من الذهب بقت ثابته حيث سجلت 89.8 طن وهي تمثل 7.8% من باقي العملات الاخرى”، مشيرا الى ان “اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 15.16 طنا”. (النهاية)