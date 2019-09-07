(المستقلة)… اعلن الجهاز المركزي السبت عن ارتفاع اجمالي صادرات العراق بنسبة 41.9 لسنة 2018.

وذكر الجهاز في إحصائية أن “إجمالي الصادرات للنفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية الأخرى بلغت 100.7 ترليون دينار لسنة 2018 بما يعادل 85.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع مقدارها 41.9 عن سنة 2017 حيث بلغ 71 ترليون دينار وبما يعادل 60 مليار دولار”.

وأضاف، أن “قيمة الصادرات النفطية للخام بلغت 99.1 ترليون دينار لسنة 2018 بما يعادل 83.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات لسنة 2017 مقدار 70 ترليون دينار بما يعادل 59.6 مليار دولار”.

وأشار إلى أن “قيمة الصادرات السلعية الأخرى بلغت 1212 مليار دينار لسنة 2018 بما يعادل 1025.4 مليون دولار مسجلا ارتفاعاً مقداره 247% عن سنة 2017 حيث بلغت 348 مليار دينار بما يعادل من 291.9 مليون دولار”. (النهاية)